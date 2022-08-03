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У Собчак заподозрили проблемы в браке после демонстрации груди на публику

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 212

Собчак выложила откровенное фото и вызвала слухи о разводе с Богомоловым

У Собчак заподозрили проблемы в браке после демонстрации груди на публику

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

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Прежде ведущая не пыталась привлечь внимание фолловеров своими прелестями. А тут телеведущую бес попутал.

Светская львица Ксения Собчак удивила подписчиков странным фото в купальнике. Первое, что можно подумать при столь откровенном виде — непростые отношения с Константином Богомоловым. Ведь телеведущая прежде не выставляла свои прелести напоказ, а тут ее грудь как на ладони. Неужели муж-режиссер ее бросил, и она пытается привлечь к себе внимание? Таким вопросом задались фолловеры в соцсетях.

Сама же Ксения в подробности не вдавалась, а оставила незамысловатую подпись под снимком, объяснив, за счет чего грудь выглядит такой наливной.

«Когда научился правильно сжимать руки», — подписала фото телеведущая в своем Telegram-канале.

Кто-то из поклонников знаменитости иронично оценил ее попытку визуально увеличить грудь в кадре, кто-то посоветовал взять уроки позирования у Бузовой, кто-то счел, что такая открытость при высоком интеллекте не к лицу Ксении.

«Ксения, не надо так сильно сжимать, у вас есть интеллект, а это намного лучше, чем большие сиськи»;

«Не тем вы занимаетесь, ох не тем»;

«Уж лучше бы в скафандр залезла и то сексуальнее»

«За что уважение такой тетке? <…> За то, что ее поведение в медиапространстве и на публике, как у женщин с низкой социальной ответственностью?» — написали подписчики.

К слову, о сложностях в отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова подписчики подозревают давно. То Ксения в одиночку летит в Израиль, то на отдых в Турцию. Правда, слухи в итоге не подтверждаются, когда она вдруг появляется в компании знаменитого мужа на его очередной премьере в театре. Но злые языки все равно продолжают делать ставку на развод телеведущей. Время, как говорится, покажет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению Отара Кушанашвили, Ксении Собчак доставляют удовольствие публичные препирательства и оскорбления.

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У Собчак заподозрили проблемы в браке после демонстрации груди на публику

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