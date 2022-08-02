Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Стреляли в спину своим: ВСУ уничтожили сдавших позиции боевиков в ДНР

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 1 166

ВСУ практически полностью уничтожили сдавших позиции боевиков мотопехотной бригады в районе Песков

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Украинское командование пытается бороться с массовым дезертирством в рядах ВСУ с помощью запугивания и кровавой расправы.

Сдавших боевые позиции боевиков украинской мотопехотной бригады в ходе отступления практически поголовно расстреляли артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», — рассказал он.

Также, по данным Минобороны, бегством были вынуждены спасаться боевики 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска. До 130 националистов были уничтожены российскими войсками, а остальные — около 70 человек, бежали в Конотоп Сумской области, где сложили оружие и были признаны дезертирами.

Ранее 5-tv.ru сообщил о разгроме батарей украинских гаубиц на территории Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожению также подверглись реактивные системы залпового огня «Град» и артиллерийские взводы противника.

Тема:
Специальная военная операция России
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