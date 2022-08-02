Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

ВС России поразили две батареи украинских «Гиацинтов» и четыре взвода «Градов»

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 40

Тем временем спокойный сон жителей освобожденных территорий бдительно охраняют российские ПВО.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские войска разгромили две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц „Гиацинт“ в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское Донецкой Народной Республики», — рассказал он.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) РФ обезвредили в ходе спецоперации четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и девять артиллерийских взводов в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Артемовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахерское и Великая Новоселка ДНР, Доброполье Запорожской области, Широкое, Березнеговатое Николаевской области, Русская Лозовая и Норцовка Харьковской области.

Преуспели в выполнении боевых задач и российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Лишь за прошедшие сутки они сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Москалевка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр Харьковской области и Сергеевка Херсонской области. Благодаря бдительности военных также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Херсона.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские военные освободили от нацистов шесть населенных пунктов на территории ДНР.

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Специальная военная операция России
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