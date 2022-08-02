В G7 обсуждают полный запрет на транспортировку российской нефти

Страны-участницы «Большой семерки» (G7) задумались над введением полного запрета на транспортировку нефти из России. Об этом сообщил МИД Великобритании на своем официальном сайте.

«Мы по-прежнему привержены рассмотрению ряда подходов, включая варианты полного запрета всех услуг, позволяющих транспортировать российскую морскую нефть и нефтепродукты по всему миру», — говорится в заявлении ведомства.

Исключение из этих правил будет составлять «черное золото», которое закупается по цене или ниже той, что согласована в консультации с международными партнерами.

Тем не менее в G7 понимают, что больше всего от сокращения объемов российских энергоносителей на международном рынке будут страдать «уязвимые страны». По этой причине члены объединения также продумывают варианты снижения негативных экономических последствий и уступки для стран с низким и средним уровнем доходов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, страны «семерки» намерены ввести ограничение для цен на российскую нефть. Президент России Владимир Путин уже спрогнозировал, что ограничение цен на покупку нефти из РФ приведет к повтору ситуации с газовым рынком — стоимость топлива взлетит до рекордных цифр.