Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Украинские боевики расстреляли пленного офицера на глазах у французского волонтера

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 95

Волонтер из Франции Адриан Боке сообщил об убийстве пленного российского офицера «азовцами»*

Украинские боевики расстреляли пленного офицера на глазах у французского волонтера

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

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Иностранец стал свидетелем ужасающих преступлений националистов в Буче.

Гражданин Франции Адриан Боке, который в марте и апреле был волонтером на Украине, рассказал, как на его глазах боевики «Азова»* жестоко расправились с пленным российским офицером.

По словам Боке, убийство произошло в пригороде Бучи, где «азовцы»* разгружали привезенные волонтерами медпрепараты.

«Подъехало авто с российскими военнопленными. У некоторых были прострелены ноги. В то же мгновение украинские военные попросили нас покинуть ангар. Когда я уже садился в машину, я увидел, как один из „азовцев“ выпустил пулю в голову русскому пленному, который за несколько секунд до этого ответил, что он офицер», — рассказал Боке в интервью KP.RU.

Также гражданин Франции рассказал, что у некоторых виденных им в Буче трупов мирных людей руки были связаны чистой белоснежной тканью. По мнению Боке, это доказывает, что руки им связали уже после расстрела, чтобы организовать постановочную съемку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные журналисты были вынуждены признать гибель мирных жителей в Буче из-за обстрела артиллерии ВСУ.

* — запрещен в РФ.

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