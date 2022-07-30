Французский волонтер рассказал об убийствах военных РФ и провокациях в Буче

Бывший французский военный, писатель, побывавший в Украине, Андриан Боке рассказал о бесчинствах и зверствах со стороны ВСУ. Он дважды приезжал в страну в апреле с волонтерской миссией по доставке гуманитарной помощи и видел, как боевики «Азова»* пытали и убивали российских военнослужащих.

«Когда я говорю об убийствах и пытках, речь идет об убийстве и пытках российских военных. В первую очередь казнили офицеров. Самое страшное, что я не видел никакого человеческого отношения, не было никаких эмоций, потому что на моих глазах людей казнили, людям доставляли боль, людей расстреливали, стреляли в конечности, в головы», — вспомнил Боке в интервью РИА Новости.

Бесчеловечными ВСУ были не только к российским военным, но и евреям и представителям других рас. Боке, как бывшего военного, поразило то, что боевики не слова не проронили тогда о якобы освобождении своего населения, их главной целью были пытки и убийства военных РФ.

Кроме того, в том же месяце Боке стал свидетелем и готовящийся провокации ВСУ против ВС РФ. Так было в Буче.

«Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей», — рассказал он.

В это время неподалеку находились представители СМИ, которые, как только образовывалась группа тел, активно снимали и фотографировали их. При этом один из волонтеров рассказал Боке, как однажды в Бучу заезжали грузовики-рефрежераторы. Из них выгружали тела и выкладывали рядами.

«Из этого я понял, что происходят инсценировки и массовки», — пояснил он.

Как только Боке стал делиться правдой, на него посыпались угрозы. Однажды, чтобы запугать и заставить молчать, из автомата «Калашников» расстреляли почтовый ящик Боке возле дома.

«Конечно, я боюсь этого, я боюсь, что против меня будут сфабрикованы какие-то вещи для того, чтобы заставить меня замолчать или запихнуть в тюрьму», — заключил французский волонтер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что националисты взорвали школу с людьми в Белогоровке ради фейка для западных СМИ.

* — запрещен в РФ.