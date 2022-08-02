Минобороны РФ: боевики ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями под Херсоном

Украинские боевики расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, чтобы обвинить российских военных в «неизбирательных ударах» по гражданским лицам. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

«На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории», — говорится в заявлении в Telegram-канале Минобороны РФ.

Также сообщается, что фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ.

В этот же день около 8:00 сразу по нескольким жилым районам Донецка ВСУ выпустили десятки снарядов. Многие из них прилетели во дворы и попали на детские площадки.

Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам граждан Украины и абсолютное пренебрежение нормами и принципами международного гуманитарного права, говорится в заявлении штаба.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как националисты взорвали школу с людьми в Белогоровке ради фейка для западных СМИ.