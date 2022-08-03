Российские военные впервые применили на Украине снайперскую винтовку «Сталинград»

Оружие наносит предельно точные выстрелы, поражая цель на расстоянии до 1,5 километра.

Российские снайперы в ходе спецоперации на Украине применили новейшую тактическую снайперскую винтовку. Оружие TSVL-8 «Сталинград» успешно показало себя в ходе боевых действий.

«Снайперская винтовка Лобаева „Сталинград“ применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине», — отметил источник ТАСС в силовых структурах.

Осведомленное лицо не уточнило, где именно применяли снайперскую винтовку. Также нет официального подтверждения от Минобороны РФ.

Ранее о применении снайперской винтовки «Сталинград» также сообщал оружейник Владислав Лобаев в своем Telegram-канале.

Что известно о снайперской винтовке TSVL-8 «Сталинград»?

Это оружие — модульная мультикалиберная снайперская винтовка, разработанная частной оружейной компанией Lobaev Arms.

TSVL-8 «Сталинград» имеет скелетонную конструкцию, построенную при использовании шасси. Также оружие имеет складной прикладом для портативности.

Согласно информации, опубликованной на сайте разработчиков, эффективная дальность стрельбы — 1,6 километра. Винтовка калибра.338 Lapua Magnum имеет общий вес 6,2 килограмма. Всего в обойме снайперской винтовки пять патронов. А скорость полета пули достигает 850 м/с.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине впервые применили самую дальнобойную винтовку в мире «Сумрак».