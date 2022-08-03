Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Российские военные впервые применили на Украине снайперскую винтовку «Сталинград»

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 722

ТАСС: ВС РФ в ходе СВО впервые использовали тактическую снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград»

Российские военные впервые применили на Украине снайперскую винтовку «Сталинград»

Фото: © РИА Новости / Андрей Станавов

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Оружие наносит предельно точные выстрелы, поражая цель на расстоянии до 1,5 километра.

Российские снайперы в ходе спецоперации на Украине применили новейшую тактическую снайперскую винтовку. Оружие TSVL-8 «Сталинград» успешно показало себя в ходе боевых действий.

«Снайперская винтовка Лобаева „Сталинград“ применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине», — отметил источник ТАСС в силовых структурах.

Осведомленное лицо не уточнило, где именно применяли снайперскую винтовку. Также нет официального подтверждения от Минобороны РФ.

Ранее о применении снайперской винтовки «Сталинград» также сообщал оружейник Владислав Лобаев в своем Telegram-канале.

Что известно о снайперской винтовке TSVL-8 «Сталинград»?

Это оружие — модульная мультикалиберная снайперская винтовка, разработанная частной оружейной компанией Lobaev Arms.

TSVL-8 «Сталинград» имеет скелетонную конструкцию, построенную при использовании шасси. Также оружие имеет складной прикладом для портативности.

Согласно информации, опубликованной на сайте разработчиков, эффективная дальность стрельбы — 1,6 километра. Винтовка калибра.338 Lapua Magnum имеет общий вес 6,2 килограмма. Всего в обойме снайперской винтовки пять патронов. А скорость полета пули достигает 850 м/с.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине впервые применили самую дальнобойную винтовку в мире «Сумрак».

Тема:
Специальная военная операция России
3 авг
Санкт-Петербург поможет в восстановлении инфраструктуры Мариуполя
3 авг
Украинцы все сильнее симпатизируют России из-за безумия Зеленского
2 авг
Минобороны РФ: боевики ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями под Херсоном
2 авг
«Удивлен, что мы выжили»: пленный украинец рассказал о подготовке в ВСУ
2 авг
США расширили санкционный список против России
2 авг
Быстро и четко: командир роты «Белый» рассказал о штурме шахты «Бутовка-Донецкая»
2 авг
Маму и ребенка контузило в результате обстрела боевиков в Ясиноватой
2 авг
Стреляли в спину своим: ВСУ уничтожили сдавших позиции боевиков в ДНР
2 авг
Эмигрировавшая Татьяна Лазарева* запретила детям возвращаться в Россию
2 авг
ВС России поразили две батареи украинских «Гиацинтов» и четыре взвода «Градов»
+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
60.16
-1.89 61.27
-1.98
Под лежачий камень вода не течет. Китайский совет дня на среду, 3 августа

Последние новости

6:10
Чем опасны филлеры в губах и вокруг глаз
6:06
Долгий путь в тысячу ли: что Пелоси привезла на Тайвань, кроме конфликта с Китаем
5:50
Журналист Шахназаров раскрыл неприглядную правду об Александре Ревве
5:34
Позднее женское счастье — петербурженка родила первенца в 56 лет
5:22
Пытали ради забавы и стреляли по детям: все преступления запрещенного «Азова»
5:13
В Германии простились со звездой «Сватов» Русланой Писанкой

Сейчас читают

"Каждый раз реву": Ланская о больной точке, связи с Караченцовым и судьбе после увольнения Райхельгауза
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Югославия 2.0: НАТО направили войска к сербской границе
Как избавиться от потливости

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год