Китай разработал правила для беспилотных такси

В китайском городе Шенчьжень разработали отдельные правила для беспилотных машин. Там запустили службу такси. От водителя решили не отказываться, но он будет находиться в автомобиле только в роли наблюдателя.

В случае аварии по вине человека, отвечать придется ему. А если подведет техника, ответственность будет нести перевозчик.

Беспилотные такси уже есть в других городах Поднебесной — в Пекине и Гуанчжоу. В России такие инновации пока тестируют. Встретить беспилотники можно на улицах Москвы и Казани. Как ожидается, эксперимент продлится до 2025-го года.