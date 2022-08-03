Крупный пожар произошел на складе Ozon в Подмосковье

По предварительным данным, в результате ЧП пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / vk.com/mskdtp; ВКонтакте / wall3824362

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Мощный пожар произошел на складе Ozon в Подмосковье. По предварительным данным в результате ЧП пострадавших нет. Первые кадры с места ЧП опубликовали в социальных сетях.

На месте работают экстренные службы. Как стало известно 5-tv.ru, площадь пожара на данный момент составляет 20 тысяч квадратных метров. Зафиксировано обрушение крыши. Из здания эвакуировано более тысячи человек.

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