Крупный пожар произошел на складе Ozon в Подмосковье

Мощный пожар произошел на складе Ozon в Подмосковье. По предварительным данным в результате ЧП пострадавших нет. Первые кадры с места ЧП опубликовали в социальных сетях.

На месте работают экстренные службы. Как стало известно 5-tv.ru, площадь пожара на данный момент составляет 20 тысяч квадратных метров. Зафиксировано обрушение крыши. Из здания эвакуировано более тысячи человек.