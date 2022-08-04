За полгода «Столото» поддержала 12 благотворительных и спонсорских проектов

В первом полугодии «Столото» поддержала 12 благотворительных проектов различной направленности. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей.



По словам Оксаны Тубман, которая представляет руководящее звено бренда «Столото», основные направления корпоративной социальной ответственности (КСО) компании — это помощь детям, пожилым людям и инвалидам, а также поддержка развития массового спорта.



«Для нас корпоративная социальная ответственность — это стратегически важное направление деятельности, большая часть жизни компании, которая выражается в поддержке тех, кто действительно в ней нуждается», — отметила директор по спонсорству и КСО «Столото» Оксана Тубман.



С 2021 года «Столото» проводит конкурс заявок на поддержку благотворительных проектов. В нем принимают участие зарегистрированные в России некоммерческие организации. В текущем году конкурс организуют дважды.



Также «Столото» поддерживает строительство одного из корпусов пансионата «Измалково» для детей и их родителей, приезжающих на лечение в Москву из других регионов России.



Еще распространитель гослотерей запустил специальный сайт проекта «Поделись своей удачей» в поддержку фонда «Подари жизнь», с помощью которого любой интернет-пользователь может сделать пожертвование. Средства направляются на помощь детям с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.



Кроме того, при поддержке «Столото» состоялись Кубок главы Дмитровского округа Московской области по гольфу и турнир по большому теннису, а также благотворительный турнир по гольфу. В рамках последнего прошел матч в формате сборная России — сборная мира. За сборную мира выступили проживающие на территории страны иностранцы, сотрудники нескольких дипмиссий, а также обладатели олимпийских наград Зарах Имбал (Индия) и Вадим Девятовский (Белоруссия). Победу одержала сборная России со счетом 10:5.



Весной текущего года «Столото» выступила официальным партнером авиационного фестиваля «НЕБО: теория и практика», состоявшегося на аэродроме Черное в Балашихе, и стала генеральным спонсором организованного Минспорта массового забега на гору Тугая.



В пресс-службе «Столото» напомнили, что реализация программы корпоративной социальной ответственности компании проходит в рамках собственных средств, выделяемых сверх обязательных отчислений в госбюджет на развитие физической культуры и спорта.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.