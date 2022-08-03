Частично парализован, в реанимации: новые подробности состояния Анатолия Чубайса

Состояние бывшего главы «Роснано» вызывает сильную тревогу. Детали сообщила журналиста Ксения Собчак.

У эмигрировавшего из России Анатолия Чубайса начался частичный паралич лица. Вместе с этим у него не закрывается глаз и плохо работают руки и ноги. Данные симптомы — следствие синдрома Гийена-Барре, который окончательно диагностировали у бывшего главы «Роснано». Об этом рассказала Ксении Собчак его супруга Авдотья Смирнова.

По ее словам, сейчас состояние больного стабилизировалось, но он по-прежнему в реанимации. При этом журналистка уточнила, что причина болезни кроется не в перенесенном политиком коронавирусе, как пишут многие СМИ. Он переболел им еще два года назад, а шестью месяцами ранее еще прошел вакцинацию. Так что эта версия полностью исключена. О других же пока ничего неизвестно. При этом Собчак заявила, что будет держать общественность в курсе событий.

Синдром Гийена-Барре — аутоиммунное заболевание, при котором «иммунная система человека поражает собственные периферические нервы». Может вызывать дыхательную недостаточность, повреждение сердечно-сосудистой системы, частичный отказ двигательной системы.

О госпитализации Чубайса стало известно в конце июля. Она заявляла о том, что состояние экс-гендиректора «Роснано» оценивалось как средней степени тяжести.

Затем его родной брат рассказал 5-tv.ru, что состояние здоровья бывшего политика улучшается. Было отмечено, что у Анатолия Борисовича отсутствуют хронические заболевания. Кроме того, в Кремле политику пожелали скорейшего выздоровления, а также добавили, что не располагают подробной информацией о здоровье Чубайса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрий Песков пожелал больному Чубайсу скорейшего выздоровления.