Три человека получили ранения при падении лифта в московском ТЦ

В столичном торговом центре рухнул лифт с людьми. Три человека получили травмы — 18-летний парень, а также две девушки в возрасте 24 и 27 лет. Все сейчас в больнице. У одного из пострадавших — подозрение на перелом позвоночника.

Последствия ЧП вполне могли быть и вовсе трагическими, если бы грузовая платформа сорвалась с более серьезной высоты, а не со второго этажа. А в столичной прокуратуре заявили, что лифт вообще не был предназначен для перевозки людей.