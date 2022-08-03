Три человека получили ранения при падении лифта в московском ТЦ

В столичной прокуратуре заявили, что он вообще не был предназначен для перевозки людей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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В столичном торговом центре рухнул лифт с людьми. Три человека получили травмы — 18-летний парень, а также две девушки в возрасте 24 и 27 лет. Все сейчас в больнице. У одного из пострадавших — подозрение на перелом позвоночника.

Последствия ЧП вполне могли быть и вовсе трагическими, если бы грузовая платформа сорвалась с более серьезной высоты, а не со второго этажа. А в столичной прокуратуре заявили, что лифт вообще не был предназначен для перевозки людей.

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