Политолог Светов о «Бастионах» под Петербургом: Мы возвращаемся к ситуации 1939 года

Россия на фоне вступления Финляндии в НАТО логично принимает все необходимые меры по защите своей территории.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Россия укрепляет оборону Петерубрга. На вооружение Ленинградской военно-морской базы в ближайшее время поступят береговые ракетные комплексы «Бастион». Они оснащены сверхзвуковыми ракетами «Оникс» и способны поражать как морские, так и наземные цели с высокой точностью. Это решение связано, в первую очередь, со вступлением соседней Финляндии в НАТО.

«По сути дела мы возвращаемся к ситуации 1939 года, когда произошла так называемая „Зимняя война“ с Финляндией. Так вот сейчас снова получается, что мы имеем реальную угрозу для Петербурга. Естественно, что руководство РФ принимает все необходимые меры по защите не только Санкт-Петербурга, но и всей границы с Финляндией, которая у нас составляет почти 1300 километров», — пояснил военный политолог Юрий Светов.

Береговые ракетные комплексы «Бастион» смогут держать под прицелом территорию в радиусе 600 километров. Другими словами, побережье Финляндии, весь Финский залив, часть акватории Балтийского моря, а также территорию Эстонии.

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