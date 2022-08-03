Два десятка человек числятся пропавшими после крупного пожара на складе Ozon

Порядка 20 человек числятся пропавшими без вести после начала мощного пожара на складе Ozon в Подмосковье. На данный момент известно о 13 пострадавших и одном погибшем. Выжившим медики оказывают всю необходимую помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ситуацию под личный контроль взял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ЧП произошло днем 3 августа. По официальным данным, площадь возгорания достигла 50 тысяч квадратных метров. Буквально несколько минут назад вслед за крышей обрушилась стена огромного склада. В качестве основной версии начала пожара рассматривается поджог.