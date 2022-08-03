Итальянская фотомодель задала бикини-тренд, который помогает увеличить грудь

Визуально грудь становится более подтянутой и кажется больше на пару размеров.

Фото, видео: Instagram* / kourtneykardash; 5-tv.ru

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Обновкам можно найти неожиданное применение, если следовать тренду, который задала итальянская фотомодель.

Благодаря ей пляжи по всему миру заполонили пышногрудые красотки. А секрет кроется в необычном завязывании бикини. Благодаря этому лайфхаку грудь увеличивается минимум на пару размеров.

Модницы делятся инструкциями: лиф купальника нужно перевернуть таким образом, чтобы завязки, которые были на спине, оказались на шее, и наоборот, а потом завязать лямки купальника на спине.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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