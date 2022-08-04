С ней все ясно: Запашный нелестно отозвался о карьере Хаматовой в Голливуде

Пока история не знает удачных примеров, когда хоть один российский актер смог бы покорить «фабрику грез».

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что думает насчет успехов Чулпан Хаматовой в Голливуде. Осудившая Россию из-за спецоперации актриса пытается построить карьеру в Латвии, а теперь и замахнулась и на американский кинематограф, по словам ее коллег.

Правда, история знает мало удачных примеров на этот счет. Даже самые легендарные как советские, так и российские актеры были вынуждены довольствоваться за океаном эпизодическими ролями. К примеру, ни Машков, ни Ходченкова, ни Редникова так и не смогли покорить Голливуд так, как покорили родную страну. Неужели Хаматова переплюнет всех? Дрессировщик Запашный считает, что предполагать насчет нее пока что-либо сложно.

«Я про Хаматову уже все сказал. Сам я в Америке был несколько раз. Правда, не с гастролями. <…> Получится или не получится у нее построить карьеру в Голливуде — это уже второй вопрос», — прокомментировал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Чулпан Хаматова обзавелась в Голливуде агентом и надеется получить роль. Однако коллеги актрисы усомнились в ее успехах, ведь там своих претендентов хватает. А вот шансов попасть в новые картины Кирилла Серебрянникова и других покинувших страну режиссеров у актрисы гораздо больше.