Заокеанский лидер винит в кризисе российского коллегу Владимира Путина, в то время как американская общественность уверена в обратном.

Американского президента Джо Байдена сравнили с алкоголиком. По заявлению издания The American Conservative, заокеанский лидер «не может насытиться вмешательством США по всему миру», как не может насытиться зависимый человек дозами спиртного. Отмечается, что он смог вывести военных из Афганистана, однако втянул страну в «опасную опосредованную войну против России». Более того, Байден заявил о готовности сражения с Китаем из-за острова Тайвань, а также пригрозил напасть на Иран.

Обозреватели считают, Америка держит уверенный курс на национальное банкротство. Подчеркивается, что он был установлен еще во времена правления Джорджа-Буша-младшего. Конгресс предупредил власти, о растущем долге, позорящем средний развивающийся штат.

Глава Штатов винит в инфляции и кризисе своего российского коллегу Владимира Путина. Байден считает, что причиной тому политика лидера РФ. Тем временем, американский народ и общественность в открытую говорят властям о некомпетентности в ведении государственных дел. Аналитики даже предлагали президенту США так называемую «элегантную отставку». Для нее Байден должен самостоятельно уйти с поста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому выгодна затяжная болезнь Байдена.