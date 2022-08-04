Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Не может насытиться: Джо Байдена сравнили с алкоголиком в американской прессе

|
Никита Кротов
Никита Кротов 13

Американские журналисты сравнили лидера США Джо Байдена с алкоголиком

Не может насытиться: Джо Байдена сравнили с алкоголиком в американской прессе

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Заокеанский лидер винит в кризисе российского коллегу Владимира Путина, в то время как американская общественность уверена в обратном.

Американского президента Джо Байдена сравнили с алкоголиком. По заявлению издания The American Conservative, заокеанский лидер «не может насытиться вмешательством США по всему миру», как не может насытиться зависимый человек дозами спиртного. Отмечается, что он смог вывести военных из Афганистана, однако втянул страну в «опасную опосредованную войну против России». Более того, Байден заявил о готовности сражения с Китаем из-за острова Тайвань, а также пригрозил напасть на Иран.

Обозреватели считают, Америка держит уверенный курс на национальное банкротство. Подчеркивается, что он был установлен еще во времена правления Джорджа-Буша-младшего. Конгресс предупредил власти, о растущем долге, позорящем средний развивающийся штат.

Глава Штатов винит в инфляции и кризисе своего российского коллегу Владимира Путина. Байден считает, что причиной тому политика лидера РФ. Тем временем, американский народ и общественность в открытую говорят властям о некомпетентности в ведении государственных дел. Аналитики даже предлагали президенту США так называемую «элегантную отставку». Для нее Байден должен самостоятельно уйти с поста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому выгодна затяжная болезнь Байдена.

+27° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
60.24
0.08 61.12
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 4 августа

Последние новости

12:29
Не может насытиться: Джо Байдена сравнили с алкоголиком в американской прессе
12:22
Кому и почему необходимо заменить водительские права до 2025 года?
12:17
Два человека погибли при обстреле Ворошиловского района Донецка
12:14
Группу испаноговорящих наемников уничтожили под Харьковом
12:07
Путин подписал закон об использовании маткапитала для оплаты частных детсадов
12:03
Оцените фигуру: Подольская в панамке разделась перед камерой

Сейчас читают

Врач Степанов перечислил, с какими болезнями можно спутать стресс
Вильнюс готовится отправить спикера Сейма на Тайвань: Чмилите не хуже Пелоси
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
ТОП-3 мифа о правильном питании

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год