Демократ Стайн призвал Байдена уйти в отставку ради будущего США

Элегантная отставка: Байдену предложили покинуть пост президента

Фото: www.globallookpress.com / Lawrence Jackson / Keystone Press Agency

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

По мнению политика, американский президент не достиг поставленных целей.

Президенту США Джо Байдену предложили элегантную отставку. Об этом в своей статье для New York Post написал бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн. По его мнению, именно под руководством американского лидера страна попала в тяжелую ситуацию.

«Президент Байден достойно служил США на протяжении почти шести десятилетий. Теперь в качестве последней услуги своей партии и своей стране он должен элегантно уйти в отставку и помочь привести к власти новое поколение демократов», — написал Стайн.

Стайн считает, заокеанский президент не достиг целей, для которых избирался — Штаты не исцелились после раскола и политической борьбы. У администрации низкие рейтинги, внутренняя политика провальная, а во внешней допущены грубые ошибки. Кроме того, произошел стремительный скачок инфляции.

Эксперт подытожил, Байден — неэффективный руководитель, он не может управлять страной ни дома, ни за рубежом. Таким образом, он должен уйти в отставку «элегантно», то есть самостоятельно.

До этого с критикой американских властей выступила журналистка Энн Коултер. Она заявила, что Штаты сами виноваты в сложившейся ситуации, в том числе это касается и спецоперации РФ на Украине. Обозреватель уточнила, что Вашингтон «долго унижал русских».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врач заподозрила у Байдена синдром Гийена-Барре, который подкосил Чубайса.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
62.05
0.74 63.25
0.68
Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

5:45
Элегантная отставка: Байдену предложили покинуть пост президента
5:24
Бесноватый родственник: за кого Владимир Ильин несет тяжелый крест
5:10
Путин отметил работу десантников в спецоперации на Украине
4:58
Хватит рыдать: Чулпан Хаматова пожаловалась на предательство коллег из России
4:47
Девелоперы: к осени цены на жилье могут вырасти
4:32
Журналист Шахназаров опроверг слова Вайкуле об отношении к русским в Прибалтике

Сейчас читают

Хватит рыдать: Чулпан Хаматова пожаловалась на предательство коллег из России
Врач заподозрила у Байдена синдром Гийена-Барре, который подкосил Чубайса
Нужен диалог! Пригожин призвал проводить патриотические беседы со звездами
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год