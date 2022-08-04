Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая сообщила о своей болезни

Без вариантов: Юлия Высоцкая сообщила о своем опасном диагнозе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актриса извинилась перед зрителями, которые купили билеты на спектакли с ее участием. О выходе на сцену теперь не может быть и речи?

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала, что ближайшие спектакли с ее участием в театре имени Моссовета отменены из-за проблем со здоровьем артистки. Еще несколько дней назад она заразилась коронавирусом. Об этом Высоцкая написала в Telegram-канале.

По словам Высоцкой, она ушла на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус. Она извинилась перед зрителями, которые купили билеты на представления.

Сейчас в театре имени Моссовета идет неделя режиссера Андрея Кончаловского. Актриса должна была сыграть в пяти спектаклях, а в последний день принять участие в сюрпризе, который труппа организовала по случаю юбилея Кончаловского.

«Тут без вариантов — ковид. Я самоизолировалась. Так что вернусь на сцену, как только разрешат врачи», — написала она.

Поклонники переживают как за здоровье актрисы, так и за ее мужа Андрея Кончаловского, которому 84 года. Он находится в группе риска и может тяжело перенести вирус, если заразится им.

Как ранее писал 5-tv.ru, актриса Юлия Высоцкая продемонстрировала подписчикам свою потрясающую фигуру и рассказала о способах, которые помогают ей достичь такого результата.

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