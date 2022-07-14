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Поклонники восхитились формами Высоцкой на пикантном фото: «Идеальная фигура»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 6 554

По мнению знаменитости, водные процедуры и экстремальные температурные условия способствуют улучшению внешнего вида.

Поклонники восхитились формами Высоцкой на пикантном фото: «Идеальная фигура»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актриса Юлия Высоцкая продемонстрировала подписчикам свою потрясающую фигуру и рассказала о способах, которые помогают ей достичь такого результата. Звезда предпринимает много усилий для поддержания формы. Один из секретов красоты — это занятия спортом и особенный режим питания.

«Вообще холод и голод — мои большие друзья. Еще лучше, если нагрузка в воде — плавание или аквааэробика. У меня сегодня именно так», — объяснила она.

Фото: Telegram / Юлия Высоцкая Official

Также Высоцкая отметила важность водных процедур для женской привлекательности. Актриса каждый день принимает контрастный душ, активно чередуя холодную и горячую воду за один прием. Перед мытьем она делает массаж сухой щеткой.

Ранее Юлия отправилась в Италию вместе с мужем. Там пара проводит отпуск. Скорее всего, именно на одном из курортных пляжей звезда позирует для снимка. На фото Высоцкая в пикантном черном купальнике, который открывает хороший вид на подтянутую спину артистки. Ее руки устремлены к небу, спина ровная и слегка напряжена.

Поклонники в Telegram написали блондинке много восхищенных комментариев. Многие из них похвалили фигуру звезды, а некоторые выразили благодарность за вдохновение, которое Юлия дарит своими постами. По словам подписчиков, именно ее публикации мотивируют их на самосовершенствование.

«Восхищаюсь вашей силой воли во всем!»;

«Идеальная фигура»;

«Великолепно! Молодец! Юлечка, я тоже стараюсь, ты мне помогаешь своей чудесной мотивацией и оптимизмом!»;

«Юля, спасибо за вдохновение! Читаю вас и оглядываюсь на себя более внимательно», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Высоцкая стала «Снежной королевой».

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