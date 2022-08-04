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Пострадавшую от укуса обезьяны девочку выписали из больницы в Подмосковье

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 28

Животное за секунды успело прокусить двухлетней малышке стопы и разорвать сухожилия. Чтобы поставить ребенка на ноги, врачам понадобилось полмесяца.

Пострадавшую от укуса обезьяны девочку выписали из больницы в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Stolt / CHROMORANGE

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Двухлетнюю девочку, которую укусила обезьяна в подмосковных Мытищах, выписали из местной горбольницы. Врачи восстанавливали ее здоровье около двух недель после множественных травм, нанесенных приматом.

Как известно, инцидент случился в июле. Сбежавшая с частного зоопарка обезьяна напала на двухлетнюю малышку прямо на улице. Животное вело себя настолько агрессивно, что за секунды умудрилось прокусить девочке конечности ног и сухожилия. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии некоторое время она провела в реанимации, а потом предстояло длительное лечение, включая операции и разные медицинские процедуры. Сейчас она идет на поправку, сообщили в Минздраве Подмосковья.

«Благодаря слаженной работе врачей, функции поврежденных органов — кисти и стопы — были восстановлены. Впереди курс реабилитации. На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана», — говорится в материале ведомства.

В ближайшее время девочка отправится в родной город, Харьков. В Подмосковье же по поводу инцидента продолжат разбираться правоохранительные органы. Всем причастным к этой истории лицам, включая владельцев частного зоопарка и должностных лиц, придется понести наказание. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бешеный еж напал на ребенка в Челябинской области, а в крымском поселке Советский ротвейлеры насмерть растерзали на десятилетнюю девочку.

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