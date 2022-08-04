Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Первый рок-концерт для защитников Донбасса провели в Мариуполе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Организаторами мероприятия выступили молодогвардейцы «Единой России» и волонтеры «Боевого братства».

Фото, видео: «Молодая Гвардия Единой России»; 5-tv.ru

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На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе прошел концерт рок-группы «Декабрь» для более чем 200 участников спецоперации из России и Донецкой народной республики (ДНР). Организаторами выступили «Молодая гвардия Единой России» и «Волонтерская рота боевого братства».

«Мероприятие организовали, чтобы морально поддержать военнослужащих и волонтеров. Сейчас это важно, как никогда. Ежедневно они защищают и помогают мирному населению Донбасса. Военнослужащие и волонтеры должны знать и видеть, что Россия с ними», — заявил председатель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов.

С 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд молодогвардейцев и волонтеров «Боевого братства». В мае на базе их центрального штаба был открыт учебный волонтерский центр для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Сейчас волонтеры работают в гуманитарных центрах «Единой России» в Мариуполе, Мелитополе, Купянске, Изюме и Волчанске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка РФ Лариса Долина спела для российских солдат, которые участвовали в специальной военной операции на Украине.

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