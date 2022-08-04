Сила четырех стихий: калужские футболисты наденут форму из крышек и пакетов

ФК «Калуга» представил новую форму из переработанного пластика

Фото, видео: Гавриил Григоров / ТАСС; 5-tv.ru

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Линейку спортивной одежды разделили на четыре цвета — по каждому на стихию в зависимости от оттенка исходного сырья.

Калужские футболисты переоделись в экипировку из крышечек и пакетов. В местном клубе на поле теперь будут выходить в форме из переработанного пластика.

Заодно создали линию одежды. Это — четыре комплекта. Они отличаются по цвету — в зависимости от оттенка исходного сырья. На ощупь ткань схожа с обычным полиэстером.

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