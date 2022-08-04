Пришлось звать альпинистов: в Санкт-Петербурге спасли выпавшую из окна кошку

Преградой к спасению домашнего питомца стало равнодушие коммунальных служб.

В Петербурге несколько часов следили за спасением кошки, которая выпала из окна 12-го этажа и, пролетев пару десятков метров, очутилась на крыше соседнего дома.

Она выжила, но вот забрать ее оказалось большой проблемой: коммунальщики отказались предоставить доступ к чердаку. Пришлось звать альпиниста.

Он спустился с балкона на крышу, аккуратно поместил животное в переноску и вернул кошку хозяевам. Она жива, но похоже одну из девяти жизней все-таки потеряла.