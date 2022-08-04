Пучков о блокировке YouTube-канала: «Это не канал удалили, это меня удалили»

Популярный блогер рассказал 5-tv.ru, намерен ли добиваться восстановления ресурса.

Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал удаление его канала на платформе YouTube борьбой лично с ним из-за его политической позиции. В комментарии 5-tv.ru он заявил, что не намерен добиваться восстановления ресурса.

«Это не канал удалили, это меня удалили. Это борьба лично со мной, а не с каналом. Вот я неугодный, поэтому канал удалили. Если я заведу другой, его удалят точно так же», — пояснил блогер свою позицию.

Гоблин отметил, что администрация видеохостинга не назвала причину удаления его канала, однако для него она и так ясна.

«Каким бы странным не показалось, это моя пророссийская позиция. То есть, если я гражданин своей страны и отношусь к ней положительно, то в рамках американской демократии это недопустимо. Я свою страну должен ненавидеть и всячески ей гадить, а если я этим не занимаюсь, то на американских ресурсах мне не место», — заявил Пучков.

Он дал понять, что удаление YouTube-канала не стало для него неожиданностью и невосполнимой потерей, так как он давно предвидел эту ситуацию и заранее подготовился к ней.

«Я полтора года назад все свои ролики — а за десять лет я наснимал пять тысяч видео — „утащил“ в Rutube, Yandex и ВКонтакте. Потому что уже тогда было понятно, что все это забанят, закроют, ничего не объясняя, что, собственно, и случилось», — подытожил Гоблин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса перед выходом интервью с представителем МИД РФ Марией Захаровой.