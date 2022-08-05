Молодая Бруханова изнывает от недостатка любви от 76-летнего Петросяна

Сам знаменитый артист счастлив в браке и предпочитает много не появляться на публике.

Супруге российского юмориста Евгения Петросяна не хватает физической близости с 76-летним артистом. Об этом заявила сексолог Ольга Кетоева. По ее словам, скучные высказывания и причудливые наряды Татьяны Брухуновой говорят о ее сексуальной неудовлетворенности.

«Эта ее яркая и нелепая одежда, кричащая о нехватке секса. Ее бесконечные неинтересные интервью, которые она готова давать все дни напролет, только бы получить свою дозу гормона счастья, хоть в каком-нибудь варианте», — отметила она в беседе с "Экспресс-газетой"

А вот самого Петросяна вполне устраивает сложившаяся ситуация. Сексолог отметила, что в силу возраста юморист не обладает той сексуальной энергией и страстью, которые присуще 33-летней жене. Об этом говорит его нежелание постоянно мелькать перед глазами у публики, в отличие от новоиспеченной возлюбленной.

После свадьбы с артистом на Брухунову полилось много негатива со стороны россиян. В основном публику смутила большая разница в возрасте между юмористом и его теперь уже бывшей помощницы, отмечает dni.ru. В том числе фанаты экс-супруги Петросяна Елены Степаненко еще не отошли от ее скандального развода со знаменитым шутником. Утешение Евгения Вагановича в молодой невесте после долгих лет брака с коллегой по цеху очень возмутило аудиторию.

Однако самих возлюбленных, похоже, совсем не смущают нападки фанатов. Ранее 5-tv.ru рассказывал о семейном отпуске Петросяна и Брухуновой.