Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 августа

Древнее искусство чтения рун не раз помогало провидцу Игорю Вечерскому предупреждать мир о глобальных переменах и грядущих природных катаклизмах. Эксперт также предсказывал неожиданные повороты в судьбе знаменитостей.

Многие специалисты в области тонких материй доверяют исключительно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. Для читателей 5-tv.ru Вечерский подготовил прогноз и ценные советы, которые помогут преодолеть сложности периода с 8 по 14 августа 2022 года.

Пора на боковую: восточный гороскоп на август 2022 года

Овен

Перевернутый тейваз, альгиз и уруз дают вам отличное время для того, чтобы заняться своим здоровьем, набраться сил, отдохнуть и провести время с пользой. Также этот период даст вам возможности для установления наиболее спокойного и устойчивого положения ваших дел, однако не рекомендует каких-то активных действий.

Телец

Йера, соуло и перевернутый альгиз говорят о том, что в сфере вашей деятельности возможны некоторого рода сложности, которые будут сопряжены с желанием достижения результата. Это период, который потребует осторожности в применении своих талантов в сфере своей деятельности, время, которое потребует бдительности. Однако, оно не лишено перспектив.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 августа

Близнецы

Перевернутая перто, соуло и перевернутый тейваз предупреждают о том, что различного рода информационные влияния могут оказаться не совсем теми, которыми бы вам хотелось их видеть. Поэтому потребуется дополнительная внимательность в том отношении, в котором вы хотите проявлять себя в обществе.

Рак

Перевернутая вунье, хагалах и перевернутая райдо не советуют вам начинать в этот период никаких новых дел, советуют вам остаться в том месте, где вы находитесь сейчас, и заниматься своими личными делами. Так как могут произойти различного рода непредвиденные обстоятельства, потребуется учесть вероятность их появления. И действовать согласно появляющимся факторам.

Денежные даты: в какие дни нужно стричься в августе, чтобы разбогатеть

Лев

Соуло, наутиз и турисаз говорят о больших возможностях, которые приходят в вашу жизнь. Однако эти возможности будут связаны с процессами, текущими длительный промежуток времени, которые оказывали значительное влияние на вашу жизнь в прошлом. Это период, когда вы сможете решить целый ряд проблем. Однако дедлайн многих задач следует ставить на более отдаленный промежуток времени.

Дева

Ингуз, эйваз и соуло говорят о прекрасных возможностях во всевозможного рода переменах, которые вы запланировали. Это время, которое откроет возможности для того, чтобы изменить существующий ход вещей и направить его в другое русло. Однако, для того чтобы оно было направлено в положительном ключе, вам необходимо будет четко понять те сферы, в которых вы на самом деле заинтересованы.

Битва Обезьяны и Тигра: китайский гороскоп на август 2022 года

Весы

Перевернутый альгиз, перевернутый турисаз и дагаз говорят о том, что временные сложности могут быть преодолены и за трудностями придут новые перспективы. Это время, когда вы можете, используя какие-то казалось бы, неудобные моменты в своей жизни, открыть для себя новые пути.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

Скорпион

Эйваз, иса и перевернутая перто говорят о шансах приобретения дополнительных возможностей в сфере взаимоотношений. Это время, которое поможет заинтересовать с целью извлечения взаимовыгодных активов из различного рода контактов. И в этот промежуток времени вы сможете сделать хорошие шаги в этом направлении. Однако следует учитывать тот фактор, что не все возможности могут родиться именно сейчас.

Стрелец

Ингуз, перевернутая райдо и йера говорят о необходимости сохранения текущего положения вещей в сфере вашего труда и работы. Это период, который не подойдет для смены рода деятельности, для того, чтобы какие-то серьезные перемены вносить в данную сторону жизни. Но это период, в который вы можете внутри сферы достичь новых успехов.

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022 года

Козерог

Соуло, иса и перто открывают для вас достаточно хороший и перспективный промежуток времени, который поможет вам реализовать свои внутренние амбиции и проявить какого-либо рода творческие жилки вашей души. Однако следует учитывать, что, начав процессы в этот период, они могут развиваться достаточно долго и могут повлиять на более длительные промежутки вашей жизни.

Водолей

Перевернутая беркана, ингуз и перевернутая кено говорят о том, что недостаток перспектив, которые вы видели, приводит к отдалению тех процессов, которые могли бы произойти. И в этом отношении следует учесть необходимость получения новой информации и изменение порядка хода событий. Также этот период хорошо подойдет для построения личной жизни и какого-либо рода эмоциональных увлечений.

Время нестабильности. Китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 августа

Рыбы

Перевернутый тейваз, феху и перевернутый уруз говорят о том, что сейчас не время решать свои финансовые вопросы. Сейчас время накапливать средства, так как их недостаточно для тех планов, которые вы построили. Это период, в который не следует рисковать и предаваться напрасным иллюзиям, а следует сконцентрироваться на более приземленных вещах, которые помогут вам создать основы для дальнейших действий.

Ранее 5-tv.ru публиковал любовный гороскоп на август для всех знаков зодиака.