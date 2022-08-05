Армия РФ впервые использовала на Украине снайперскую винтовку «Опустошитель»
РИА Новости: российские военные впервые использовали в ходе СВО снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель»
Фото: Вконтакте / lobaev_arms
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Против украинских военных используют все новейшие образцы вооружения.
Стало известно о применении нового вооружения на спецоперации. С недавнего времени союзные войска задействовали в бою снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель».
Для этого оружия используются патроны натовского калибра 12,7 на 99 миллиметров, сообщил РИА Новости представитель предприятия-производителя оружия Lobaev Arms.
«Оружие показывает себя хорошо — винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали», — отметил представитель оружейной компании.
Фото, видео: Вконтакте / lobaev_arms
Сотрудник предприятия-производителя отметил, что новые партии снайперской винтовки пятого поколения, изготавливаемые уже для российской армии, делаются уже под российский патрон.
Сама винтовка отличается высокой кучностью (0,5 угловой минуты) и дальностью (около 2,3 тысячи метров) стрельбы, опережая зарубежные аналоги.
Еще один интересный элемент, который выгодно отличает орудие — специальное демпфирующее устройство в прикладе, которое значительно снижает эффект от отдачи.
Ранее эксперт в военном деле, подполковник запаса ФСБ Максим Парфенов рассказал 5-tv.ru о том, что выделяет новейшую снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград», которая применяется в ходе спецоперации на Украине.
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