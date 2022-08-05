Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Армия РФ впервые использовала на Украине снайперскую винтовку «Опустошитель»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 935

РИА Новости: российские военные впервые использовали в ходе СВО снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель»

Армия РФ впервые использовала на Украине снайперскую винтовку «Опустошитель»

Фото: Вконтакте / lobaev_arms

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Тема:
Специальная военная операция России

Против украинских военных используют все новейшие образцы вооружения.

Стало известно о применении нового вооружения на спецоперации. С недавнего времени союзные войска задействовали в бою снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель».

Для этого оружия используются патроны натовского калибра 12,7 на 99 миллиметров, сообщил РИА Новости представитель предприятия-производителя оружия Lobaev Arms.

«Оружие показывает себя хорошо — винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали», — отметил представитель оружейной компании.

Фото, видео: Вконтакте / lobaev_arms

Сотрудник предприятия-производителя отметил, что новые партии снайперской винтовки пятого поколения, изготавливаемые уже для российской армии, делаются уже под российский патрон.

Сама винтовка отличается высокой кучностью (0,5 угловой минуты) и дальностью (около 2,3 тысячи метров) стрельбы, опережая зарубежные аналоги.

Еще один интересный элемент, который выгодно отличает орудие — специальное демпфирующее устройство в прикладе, которое значительно снижает эффект от отдачи.

Ранее эксперт в военном деле, подполковник запаса ФСБ Максим Парфенов рассказал 5-tv.ru о том, что выделяет новейшую снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград», которая применяется в ходе спецоперации на Украине.

Тема:
Специальная военная операция России
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