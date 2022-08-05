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Погубили красную королеву: Садальский раскрыл тайну смерти Веры Холодной

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 42

Садальский раскрыл тайну смерти актрисы Веры Холодной

Погубили красную королеву: Садальский раскрыл тайну смерти Веры Холодной

Фото: www.globallookpress.com / Russian Look

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Знаменитая актриса умерла на 26-м году жизни.

Российский актер и журналист Станислав Садальский поразмышлял о загадочной смерти актрисы немого кино Веры Холодной. Вокруг этого ходит немало слухов. Но все ли они правдивы?

Биография Холодной совсем не скандальна. Она была верной женой, любящей дочерью и нежной матерью двух девочек — старшей Жени и младшей, приемной Нонны. Родилась же 5 августа 1893 года в Полтаве и скоропостижно скончалась в феврале 1919 года в Одессе. За свои 25 лет Вера успела сняться паре десятков беззвучных фильмов.

Как считает Садальский, именно скоротечная болезнь Веры Холодной и ее внезапная смерть породили сотни самых невероятных слухов. Говорили, что «Королева Экрана» не просто королева, а именно «Красная» и что гибель ее — это месть деникинской контрразведки за симпатию к большевикам.

«Уморили красную королеву», — написал Станислав Садальский в LifeJournal.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Садальский поддержал Кравченко в конфликте с Кошмал.

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