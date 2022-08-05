Разрушены палаты, пробита крыша: ВСУ нанесли прицельный удар по больнице Донецка
Кадры последствий прямого попадания выпущенных ВСУ снарядов по больнице Донецка
Фото, видео: 5-tv.ru
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Медики стараются оказать всю необходимую помощь раненым. Точное их количество пока неизвестно.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли прицельный удар по больнице Донецка.
«Под обстрелом больница № 17 в Куйбышевском районе, имеются пострадавшие», — написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
На кадрах оказавшихся в распоряжении «Известий» видны последствия обстрела. На земле лужи крови. Несколько палат разрушены. Кроме того вылетели стекла и оказалась пробита крыша медицинского учреждения. Сотрудники больницы подчеркивают, что один из снарядов рухнул буквально у входа в здание.
Медики стараются оказать всю необходимую помощь раненым. Точное их количество пока неизвестно.
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