Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Разрушены палаты, пробита крыша: ВСУ нанесли прицельный удар по больнице Донецка

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 678

Кадры последствий прямого попадания выпущенных ВСУ снарядов по больнице Донецка

Фото, видео: 5-tv.ru

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Медики стараются оказать всю необходимую помощь раненым. Точное их количество пока неизвестно.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли прицельный удар по больнице Донецка.

«Под обстрелом больница № 17 в Куйбышевском районе, имеются пострадавшие», — написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

На кадрах оказавшихся в распоряжении «Известий» видны последствия обстрела. На земле лужи крови. Несколько палат разрушены. Кроме того вылетели стекла и оказалась пробита крыша медицинского учреждения. Сотрудники больницы подчеркивают, что один из снарядов рухнул буквально у входа в здание.

Медики стараются оказать всю необходимую помощь раненым. Точное их количество пока неизвестно.

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