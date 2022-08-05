Разрушены палаты, пробита крыша: ВСУ нанесли прицельный удар по больнице Донецка

Медики стараются оказать всю необходимую помощь раненым. Точное их количество пока неизвестно.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли прицельный удар по больнице Донецка.

«Под обстрелом больница № 17 в Куйбышевском районе, имеются пострадавшие», — написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

На кадрах оказавшихся в распоряжении «Известий» видны последствия обстрела. На земле лужи крови. Несколько палат разрушены. Кроме того вылетели стекла и оказалась пробита крыша медицинского учреждения. Сотрудники больницы подчеркивают, что один из снарядов рухнул буквально у входа в здание.

Медики стараются оказать всю необходимую помощь раненым. Точное их количество пока неизвестно.