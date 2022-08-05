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Внезапное извержение вулкана Тонга может ускорить глобальное потепление

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 46

В результате опасного природного явления в атмосферу выбросилось 146 миллионов тонн воды. Что это значит?

Внезапное извержение вулкана Тонга может ускорить глобальное потепление

Фото: www.globallookpress.com / New Zealand High Commission

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В январе произошло мощное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое вызвало огромное цунами. В результате природного явления в атмосферу выбросилось огромное количество водяного пара. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters. Ученые считают, что это может обернуться глобальной катастрофой.

Согласно полученным данным, выяснилось, что вулкан отправил в атмосферу около 146 тераграммов (триллионов граммов) водяного пара на высоту от 12 до 53 километров. Это удалось зафиксировать благодаря прибору Microwave Limb Sounder на спутнике Aura. С помощью него были изучены тепловые микроволны верхних слоев атмосферы. Полученные показатели были столь пугающими, что ученые им сразу не поверили.

«Нам пришлось тщательно проверить все измерения в шлейфе, чтобы убедиться, что они заслуживают доверия», — Луис Миллан, специалист по атмосфере из Лаборатории реактивного движения НАСА.

Ученые подозревают, что вулкан окажет значительное влияние на глобальное потепление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что туристы засняли извержение вулкана Эбеко.

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