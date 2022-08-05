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Даже ногти вырвали: в Подмосковье расследуют жуткое убийство супругов-пенсионеров

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Никита Кротов
Никита Кротов 929

Супругов-пенсионеров нашли мертвыми с вырванными ногтями в Балашихе

Даже ногти вырвали: в Подмосковье расследуют жуткое убийство супругов-пенсионеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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О страшной находке полицейским сообщил бдительный сосед убитых. Тела пролежали около недели.

Супругов-пенсионеров нашли убитыми в Балашихе. Об этом сообщает «МК». Уточняется, что преступление совершено с особой жестокостью. В частности, у женщины были вырваны ногти на руках. Трупы пролежали в квартире около недели. Мужчина был убит ножом в шею, а женщину убили в ванной.

Страшная находка была обнаружена благодаря бдительному соседу. Он вызвал полицию из-за неприятного запаха. Помимо этого, на москитной сетке было очень много мух. В квартире зафиксирован беспорядок. Похоже, преступник что-то искал. Правоохранители начали расследование.

Убийства с особой жестокостью происходят не только в отношении пожилых людей. Так, в ноябре прошлого года подросток убил под Калининградом школьника. Он колол жертву ножом, а затем задушил штанами. Встревоженная мать убитого обратилась в полицию. Она подчеркнула, что сын ушел поздно вечером в неизвестном направлении. Оперативники незамедлительно начали поиски, однако школьник был уже мертв. Позже выяснилось, что преступником оказался приятель жертвы. Он признался в содеянном.

Ранее 5-tv.ru писал об убийстве ребенка под Саратовом.

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