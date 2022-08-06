Врач рассказал, какие инфекции можно «съесть» вместе с фруктами

Врач рассказал, что нужно делать, чтобы бактерии с фруктов не попали в организм человека.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что в теплую погоду продукты, в том числе и фрукты, портятся быстрее. Это вызывает пищевые интоксикации. Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Он рассказал, что одной из причин попадания инфекций сначала на фрукты, а затем и в организм человека является некачественная обработка продуктов.

«Недобросовестные продавцы перед продажей фруктов могут помыть их загрязненной водой. Бактерии, которые содержатся в ней, осядут на продукты, и при недостаточно тщательной обработке это может спровоцировать желудочные расстройства», — добавил доктор.

Также бактерии могут попасть в организм человека из-за пренебрежения нормами гигиены самих людей. По словам врача, люди любят есть грязными руками, на которых есть различные бактерии, провоцирующие возникновение инфекций.

Специалист отметил, что особое внимание нужно уделять продуктам, которые были куплены на рынке или с рук. В этом случае велик риск подхватить кишечную инфекцию, потому что в этих случаях обработка продуктов не всегда производится качественно.

Также врач перечислил инфекции, которые могут попасть в организм человека вместе с фруктами. Среди них есть сальмонелла, дизентерия, энтеропатогенная кишечная палочка.

Болибок отметил, что перед употреблением в пищу нужно мыть руки и сами фрукты с мылом, чтобы устранить бактерии.

В том случае, если человек уже отравился, специалист порекомендовал пить больше жидкости и добавил, что нужно вызвать рвоту и принять абсорбенты, которые помогут облегчить состояние человека.

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