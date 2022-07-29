Каждый год в России арбузы являются причиной отравлений, которых можно избежать при соблюдении определенных правил.

Во второй половине лета наступает сезон арбузов. Однако любители этого лакомства могут столкнуться с неприятным последствием — отравлением. Такое случается ежегодно по самым разным причинам, например, из-за использования вредных веществ при выращивании или неправильного хранения. Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала 5-tv.ru, как не отравиться любимым многими арбузом.

Где не стоит покупать арбузы

В летний период огромные вкусные ягоды продают повсеместно: в магазинах, палатках, вдоль дорог, на рынках. Покупать арбузы в точках стихийной продажи опасно. Они не проходят никаких проверок, и продавцы не имеют подтверждающих качество документов.

Условия хранения ягоды зачастую тоже не соблюдаются в подобных местах. Арбузы обязательно нужно прикрывать от солнца и дождя, хранить их на специальных поддонах. Учитывайте, если точка продажи размещена вдоль автомобильной дороги, то ягода может впитать в себя опасные металлы из выхлопных газов проезжающих машин.

Нередко арбуз разрезают на части или дают кусочек на пробу. Это тоже таит угрозу, ведь в месте разреза начинают быстро размножаться опасные микроорганизмы.

Когда можно покупать арбузы

Арбузы, выращенные в открытом грунте, в Россию начинают массово поставлять уже в июне. Однако важно понимать, что естественным образом к этому времени они еще не вызревают.

«Самое опасное, что в арбузы могут быть добавлены искусственные химические вещества, которые, с одной стороны, могут способствовать их ускоренному созреванию. С другой стороны, могут быть введены специально в эти плоды для того, чтобы они дольше сохранялись», — рассказал эксперт.

Поэтому не стоит торопить события и покупать эту вкусную ягоду раньше времени. В нормальных условиях арбузы созревают уже во второй половине июля, но все-таки сезон для них — это август–сентябрь.

Что будет с организмом, если летом отказаться от мяса

Также специалист советует обращать внимание на происхождение ягоды. Если ее привезли из каких-либо очень удаленных регионов, то есть вероятность использования веществ, увеличивающих сроки хранения. По возможности выбирайте арбузы из близких к вашему месту проживания районов или вообще местного происхождения. Важно, чтобы период транспортировки был минимальным. Это уменьшит риск содержания опасных веществ.

Как выбрать арбуз

К выбору конкретного арбуза тоже стоит подойти ответственно:

Отдавайте предпочтение средней по размеру ягоде. Оптимальный вес плода составляет пять-семь килограмм.

У него должен быть сухой хвостик и контрастный цвет.

Обладает твердой кожурой без повреждений.

Есть желтое пятно на боку.

Глухой звук при стуке. Если он — звонкий, а другие условия соблюдаются, то это говорит о высокой вероятности перезрелости плода.

Не забывайте о гигиене

Некоторые люди не считают нужным мыть арбузы перед едой. Делать это надо обязательно, причем теплой водой с мылом. Так вы удалите с поверхности ягоды остатки земли, пыли и микроорганизмы, которые при разрезании могут попасть внутрь плода и привести к отравлению.

Наконец, хранить арбузы нужно в затемненном и холодном месте не более суток. При соблюдении вышеперечисленных условий вы максимально обезопасите себя при употреблении этих замечательных ягод.