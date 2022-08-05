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Непростой приступ: под какие заболевания маскируется аппендицит

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 43

Хирург Колышев предупредил о риске спутать аппендицит с другими болезнями

Непростой приступ: под какие заболевания маскируется аппендицит

Фото: Depositphotos / Chai2523

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Если запустить опасное воспаление, последствия могут быть фатальными. Как же этого не допустить?

Кандидат медицинских наук Илья Колышев рассказал о том, как аппендицит способен маскироваться под другими заболеваниями. По словам эксперта, его можно легко спутать с гастритом, острой язвой желудка, панкреатитом, воспаление желчного пузыря, или же инфекционные заболевания.

«Раньше его называли обезьяной всех болезней, потому что он похож на огромное количество болячек и в первую очередь на инфекционные болезни. Также его часто путали с сальмонеллезом, иерсиниозом, даже с какими-то формами чумы. В настоящий момент он также способен маскироваться под теми же инфекционными болезнями», — сказал врач.

Однако, как подчеркивает хирург, подобные нетипичные проявления спустя время переходят в разряд типичных.

«Аппендицит — это всегда боль. Как правило, такая боль не купируется обычными обезболивающими препаратами. Человек может выпить одну таблетку, вторую, вроде легче станет, но потом снова боль. В большинстве случаев аппендицита люди вызывают скорую помощь», — подытожил Колышев в беседе URA.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что петербургские ученые научили нейросеть диагностировать бессудорожную эпилепсию.

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