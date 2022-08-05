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В Петербурге нейросеть научили диагностировать бессудорожную эпилепсию

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 22

Алгоритм способен выявлять развитие опасного состояния с точностью до 80% — что ранее просто не представлялось возможным!

В Петербурге нейросеть научили диагностировать бессудорожную эпилепсию

Фото: Павлишак Алексей/ ТАСС

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Ученые из России разработали нейросеть для диагностики бессудорожных эпилептических припадков. Уникальные исследования проводили в СПбГУ.

Петербургские эксперты протестировали нейросеть на электроэнцефалограммах 83 пациентов. Выводы нейронной сети и врача совпадали в 80% случаев.

«С помощью нового алгоритма мы рассчитываем сократить это время до пяти минут», — пояснил ведущий научный сотрудник СПбГУ Александр Храмов в беседе с Газета.ру.

Известно, что приступы эпилепсии трудно предсказать заранее из-за характера их возникновения — внезапного электрического разряда в нейронах головного мозга.

В текущее время нейросеть проходит доклинические испытания в НМХЦ им. Н. И. Пирогова. В будущем планируется совершенствование системы, у которой будет возможность обучаться и без участия человека. В перспективе точность работы алгоритма должна вырасти минимум до 95%, рассчитывают исследователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские ученые создали вещество для тяжелого воспаления легких.

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