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Яблочко от яблони: Дочь Литвиновой постепенно превращается в 55-летнюю мать

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 324

Рената Литвинова делает из дочери клон самой себя

Яблочко от яблони: Дочь Литвиновой постепенно превращается в 55-летнюю мать

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Элегантность и грация знаменитости всегда были примером для девушки и та делает все, чтобы не отличаться от кумира.

Наследница Ренаты Литвиновой слишком сильно вдохновилась образом своей известной мамы и потихоньку превращается в ее точную копию. В своем микроблоге 21-летняя Ульяна часто боготворит образ и стиль популярной родительницы и всегда указывает, что берет с нее пример.

Теперь дочь не только на словах показывает уважение к маме, но и на деле. Литвинова-младшая срезала длинные белокурые локоны и зачесала волосы назад, прямо как это делает знаменитая звезда фильма «Богиня: как я полюбила».

В том числе Ульяна переняла ее манеру фотографироваться. На новом снимке дочь артистки характерно продемонстрировала профиль в камеру и томно опустила взгляд, как часто это делает ее 55-летняя мать.

Ульяна сделала прическу и макияж как у знаменитой мамы.Ульяна сделала прическу и макияж как у знаменитой мамы. Фото: Instagram* / ulianadobrovskaya

Многие поклонники положительно оценили своеобразные эксперименты наследницы и подарили много комплиментов в комментариях. Однако часть аудитории все же не уловила мотив подобных перемен и осудила дочь Литвиновой за старомодность.

«Тебе 21, а выглядишь, как старушка-мать», – возмутился один из комментаторов.

Напомним, что Ульяна родилась в браке Ренаты Муратовны с предпринимателем Леонидом Добровским. Сейчас девушка учится за границей и грезит об успешной карьере дизайнера.

Это уже не первый раз, когда дочь Литвиновой сравнивают с мамой. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ее сопоставили с родительницей в день 20-летия.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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