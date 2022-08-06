Многодетный папа: у Шнурова, вероятно, появился еще один ребенок

Знаменитости стараются не афишировать подробности своих отношений, но внимательные фанаты все равно хотят добраться до правды.

На просторах интернета появилась информация о появлении четвертого ребенка у музыканта Сергея Шнурова. Утверждается, что его жена Ольга Абрамова родила малыша в швейцарской клинике.

Как сообщает источник ФАН, Ольга якобы была замечена вместе с мужем на совместном отдыхе. У 32-летней красавицы был округлившейся живот, его быстро сфотографировала одна из постоялиц гостиницы. Кадры с вирусной скоростью распространились по интернету и поклонники начали обсуждать будущее пополнение в семье вокалиста.

Стоит отметить, что сам артист опроверг свой визит в Швейцарию в соцсетях, однако информацию про пополнение семьи певец опровергать не стал.

Около четырех лет назад Шнуров взял в жены дочь миллиардера Валерия Абрамова — Ольгу. Еще в июне прошлого года новоиспеченная жена родила для него сына. Подробности о своих отношениях возлюбленные стараются не раскрывать.

Стоит отметить, что Ольга является четвертой женой певца. Из прошлых отношений у звезды есть двое детей: дочь Серафима от Марии Исмагиловой и сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной. Лишь третья жена Елена Мозговая не родила ребенка известному артисту.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит первенец Марии Шараповой - теннисистка впервые показала своего сына.