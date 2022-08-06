Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Многодетный папа: у Шнурова, вероятно, появился еще один ребенок

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

В сети обсуждают информацию о появлении четвертого ребенка у Сергея Шнурова

Многодетный папа: у Шнурова, вероятно, появился еще один ребенок

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Знаменитости стараются не афишировать подробности своих отношений, но внимательные фанаты все равно хотят добраться до правды.

На просторах интернета появилась информация о появлении четвертого ребенка у музыканта Сергея Шнурова. Утверждается, что его жена Ольга Абрамова родила малыша в швейцарской клинике.

Как сообщает источник ФАН, Ольга якобы была замечена вместе с мужем на совместном отдыхе. У 32-летней красавицы был округлившейся живот, его быстро сфотографировала одна из постоялиц гостиницы. Кадры с вирусной скоростью распространились по интернету и поклонники начали обсуждать будущее пополнение в семье вокалиста.

Стоит отметить, что сам артист опроверг свой визит в Швейцарию в соцсетях, однако информацию про пополнение семьи певец опровергать не стал.

Около четырех лет назад Шнуров взял в жены дочь миллиардера Валерия Абрамова — Ольгу. Еще в июне прошлого года новоиспеченная жена родила для него сына. Подробности о своих отношениях возлюбленные стараются не раскрывать.

Стоит отметить, что Ольга является четвертой женой певца. Из прошлых отношений у звезды есть двое детей: дочь Серафима от Марии Исмагиловой и сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной. Лишь третья жена Елена Мозговая не родила ребенка известному артисту.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит первенец Марии Шараповой - теннисистка впервые показала своего сына.

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 6 августа

Последние новости

8:43
Жители Германии будут расплачиваться за антироссийские санкции
8:28
Многодетный папа: у Шнурова, вероятно, появился еще один ребенок
8:10
Депутат Европарламента Зоннеборн: общественность может переосмыслить образ Гитлера
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 6 августа
7:58
Стыд и срам: Дана Борисова негативно высказалась о поведении Бузовой на сцене
7:36
В Запорожской области усилят систему ПВО из-за участившихся обстрелов ВСУ

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
ТОП-8 лучших плодово-ягодных кустарников для дачи

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год