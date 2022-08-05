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Теннисистка Шарапова впервые показала своего сына

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Счастливая Шарапова сняла на видео кормление грудью своего новорожденного малыша

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / mariasharapova

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Такое взаимодействие мамы и ребенка пришлось по душе аудитории, подписчики завалили знаменитость комплиментами.

Российская теннисистка Мария Шарапова впервые поделилась с поклонниками кадрами со своим новорожденным малышом. Недавно спортсменка родила сына Теодора от британского бизнесмена Александра Гилкса, с которым в браке уже около двух лет, отмечают dni.ru.

Теперь новоиспеченная мама радуется каждому дню, проведенному с мальчиком. Свое счастье звезда с удовольствием показывает поклонникам. На этот раз она опубликовала разные моменты с кормлением малыша грудью. Каждый из них был особенный и по-своему уникальный.

«Первые дни кормления наполнены непредсказуемостью. Будьте снисходительны к себе и знайте, что все будет хорошо», — подписала она публикацию.

В кадре Шарапова искренне улыбается младенцу, а тот, в свою очередь, довольно гладит ее по лицу и груди. Огромная часть поклонников отметило трогательность и очаровательность снятого процесса.

«Мадонна с младенцем»;

«Как мило»;

«Маша, поздравляем», – написали подписчики.

Напомним, что Мария Шарапова является одной из самых титулованных спортсменок. Она входит в число десяти женщин в мире, кто имеет так называемый «карьерный шлем» (присуждается победителям всех турниров «Большого шлема» — Прим. ред.), в том числе спортсменка победила в 39 турнирах WTA (36 — в одиночном разряде) и получила серебреную медаль в Олимпийских играх 2012 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шарапова показала свое тело и назвала его слабым.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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