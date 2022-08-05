Три человека погибли от снаряда ВСУ, попавшего в рейсовый автобус

Снаряд, выпущенный украинским военными на территорию Донецка 5 августа, попал в автобус в Киевском районе. Эта атака унесла жизни нескольких человек. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«По предварительным данным, погибли три человека и еще пять получили ранения», — сказано в сообщении.

Украинский снаряд попал в автобус, следующий по маршруту № 19, на пересечении Киевского и Партизанского проспектов.

Передняя часть транспортного средства разлетелась, от удара выбило стекла. 5-tv.ru удалось получить кадры с места обстрела.

На видео — обугленная передняя часть автобуса, обгоревшие тела жителей города и сам снаряд, унесший жизни мирных граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что больница в Донецке попала ранее под удар ВСУ. Часть здания разрушена, пробита крыша. Больше всего взрывной волной задело отделение роддома. Пострадали люди, которые находились рядом. Ранены, по меньшей мере, четыре человека, в том числе дети.

В результате массированного обстрела, которому подвергся центр Донецка, погибли пять человек, в том числе ребенок. В больницы доставлены еще шестеро пострадавших. Боевики атаковали отель, в котором останавливаются журналисты, два жилых дома, а также драмтеатр, где проходила панихида по погибшей Ольге Качуре. Она была единственной женщиной-командиром реактивного артдивизиона.