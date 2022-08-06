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Пресняков об ухудшении отношений у сына Никиты с ним и Пугачевой: «Он отдаляется»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Владимир Пресняков заявил об отдалении сына Никиты от него и Аллы Пугачевой

Пресняков об ухудшении отношений у сына Никиты с ним и Пугачевой: «Он отдаляется»

Фото: Сергей Савостьянов / ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Певец не осуждает наследника за стремление перестать ассоциироваться со знаменитыми родственниками. Однако на его месте поступил бы иначе.

Владимир Пресняков рассказал, почему его сын Никита, рожденный от Кристины Орбакайте, в последние годы стал отдаляться от семьи. По мнению певца, причина кроется в том, что его часто ассоциируют со своими звездными родственниками. И это при том, что Никита создал рок-группу Multiverse и пытается всего достичь своим трудом.

«Ему тяжело. Кругом говорят: „Вот, смотрите — внук Пугачевой, сын Преснякова“. Он в связи с этим закрывается. Хочет доказать, что он сам по себе. Он отдаляется. От родственников, от нас», — признался Персняков-младший в интервью Светлане Бондарчук в YouTube-шоу.

Но сына за такое поведение Владимир не осуждает. Однако на его месте все-таки повел бы себя немного иначе.

«Я его не осуждаю. Это характер человека. Я бы сделал это своим плюсом. Сказал бы, что я покажу, кто такой внук Пугачевой и сын Преснякова», — добавил он.

Пресняков-младший уверен — наследнику удастся доказать публике, что он талантливый исполнитель. А также добиться успеха и популярности благодаря своей настойчивости, желанию и способностям.

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