Дерматолог рассказала, какие болезни могут появится от полотенец

Полотенце необходимо своевременно менять, так как оно собирает в себе инфекции и клещей. У человека в месте ранок могут образовываться нагноения, если долго пользоваться несвежим полотенцем. Об этом рассказала дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По ее словам, если на лице есть незначительная ранка, например, комариный укус, то грязное полотенце позволит бактерии проникнуть внутрь и в итоге у человека образуется гнойная ранка. Также имеет место стрептодермия у детей, так как их кожа не имеет таких защитных силы, как у взрослых. Это кожное заболевание возникает из-за плохой гигиены, а у взрослых заболевание может проявляется «как заеды в углах рта». К этому присоединяются стафилококки.

«Третье, такой страшный клещ, которым всех пугают, демодекс, прекрасно живет на жирной коже. А если еще и влажное полотенце, и кто-то из членов семьи заражен демодексом, он через него может передаться другому члену семьи», — цитирует URA.RU Галлямову.

Также врач добавила, что через полотенце может передаваться герпес и заражения глаз.

Она посоветовала менять полотенце как можно чаще, например, исходя из общепринятых правил гигиены — полотенце нужно менять хотя бы раз в неделю. Лучше раз в три дня. Полотенце для лица нужно менять раз в три-семь дней.

«Зависит это от того, насколько влажная ванна. Есть ванные очень влажные, с грибком, непроветриваемые, и все оседает на полотенце. Во-вторых, если у вас проблемы с лицом, то есть имеются гнойные высыпания, то рекомендуется менять полотенце чуть ли не каждый день», — отметила Галлямова.

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