Виктория Боня оказалась на больничной койке после шаманских обрядов
Увлечения галлюциногенными кактусами не прошли даром, и теперь знаменитость обзавелась новыми проблемами.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya / Russian Look; Instagram* / victoriabonya
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Телеведущая Виктория Боня столкнулась с проблемами со здоровьем. Причину внезапного ухудшения самочувствия звезда не раскрыла, однако пообещала досконально изучить заболевание. Об этом артистка сообщила в микроблоге, разместив видео на больничной койке и под капельницами.
«Не люблю, когда меня жалеют. Но чувствую, что эту историю, после моего полного исцеления, нужно будет изучить вдоль и поперек. Потом рассказать способы исцеления!», — успокоила Боня поклонников.
При этом телеведущая отметила, что с ней «все ок». Однако врачи каждый день ставят Виктории капельницы. Судя по словам звезды, возникшая у нее болезнь довольно распространена среди россиян. Артистка пообещала непременно выяснить эффективные способы борьбы с недугом и только после этого раскрыть его название.
Виктория Боня оказалась на больничной койке.
«Как справлюсь, обязательно расскажу, как с этим бороться. Думаю, многим будет актуально», — заявила она.
Стоит отметить, что сейчас Боня активно рекламирует так называемый ретрит, избавляющий человека от любых заболеваний. На фоне продвижения «самого действенного лечения», очень странно самой оказаться в больничной палате. Блогер Катя Конасова крайне негативно высказалась о призывах телеведущей.
«Боня предлагает приобщиться через жабу к… Богу. Вот такой неслабый заход, друзья. Заметили, как аккуратно Боня называет все это медициной? Вот только на самом деле речь идет о психоделических отварах из кактуса и лианы, а заодно о перспективах открыть божественные горизонты с помощью жабы и интегрировать с Викторией», — приводит ее слова StarHit.ru.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виктория Боня расхваливала шаманские обряды с употреблением аяуаски — галлюциногенный напиток, который запрещен в России. После его приема знаменитость признавалась, что не боится психушки и смерти дочери.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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