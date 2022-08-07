На Западе заявили о скором крахе доллара после договоренности Путина и Эрдогана

Ранее пять турецких банков перешли на российскую платежную систему «Мир». В соцсетях призывают страны укреплять сотрудничество, чтобы положить конец однополярному миру.

Доллар ждет крах после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой они договорились проводить расчеты за газ в национальных валютах. Об этом написали читатели агентства Bloomberg в Twitter.

«Покойся с миром, доллар»;

«Это ведет к краху доллара. Шаг за шагом»;

«Чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчетов, тем ниже будут курсы евро и доллара», — написали пользователи.

Некоторые также припомнили, что пять банков в Турции уже перешли на российскую платежную систему «Мир». Один из читателей выразил надежду, что решение Владимира Путина и Реджепа Эрдогана положит конец «долларовой диктатуре» и «однополярному миру».

«Так держать, господин Эрдоган, перетащите на вашу сторону все остальные страны-члены НАТО в Европе», — призвал один из пользователей.

Президенты России и Турции встретились в Сочи 5 августа. Ранее 5-tv.ru подробно писал о темах продлившихся четыре часа переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, а также реакции турок на их результаты.