Кудрявцева сделала матерный комплимент сексуальности Гузеевой и получила достойный ответ

Знаменитости любят говорить любезные слова не только поклонникам, но и другим артистам.

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась забавным видео с участием коллеги по цеху Ларисы Гузеевой во время отдыха. Звезды мило общаются между собой и осыпают друг друга комплиментами. Комментируя сексуальность коллеги, звездная блондинка даже выругалась матом.

Все началось с того, что 51-летняя Кудрявцева начала снимать звезду шоу «Давай, поженимся!» без фильтров. На это Гузеева в шутку возмутилась, ведь хочет представать перед поклонниками только в лучшем виде.

«Ты что меня так близко снимаешь? Я же ненакрашенная! Сними меня так, чтобы я такая же худая была, как ты!» — весело негодовала Лариса Андреевна.

На возмущения подруги Лера ответила резко. Теледива бурно начала доказывать восхитительность Гузеевой и отметила, что та потрясающе выглядит. По ее словам, россияне бесконечно готовы смотреть на ее фото.

«Ты ******* (прекрасно — Прим. ред.) выглядишь. Прекрати так говорить, фея! Полстраны на тебя… это!» — громко сообщила блондинка.

Лариса Андреевна не растерялась из-за такого комплимента и быстро придумала ироничный ответ, весело повторив слова самой телеведущей: «А остальные полстраны на тебя… это!».

Совсем недавно 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева раскритиковала людей с кубиками пресса на пляжах. По ее словам, такие страшно бесят и раздражают «нормальных людей».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.