Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником

Легендарный музыкант уверен в том, что конфликт на Украине — дело рук НАТО.

Президент Соединенных Штатов Америки — военный преступник, который снова и снова пытается разжечь конфликт на Украине. Такое заявление сделал британский музыкант и певец, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

По его мнению, раз США держат постоянную связь с украинским президентом Владимиром Зеленским, то давно могли бы убедить его начать переговоры с Москвой.

«Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?» — недоумевал Роджер Уотерс в интервью CNN.

Кроме того, музыкант считает, что виновником украинского кризиса целиком и полностью можно считать НАТО. Как оказалось, Роджер увлекается историей (в последнее время во время выступлений он часто заводит разговоры о политике).

«Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы», — отметил в интервью Уотерс.

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