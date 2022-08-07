Основатель группы Pink Floyd Уотерс назвал президента США Байдена военным преступником

Основатель Pink Floyd назвал Байдена военным преступником

Фото: www.globallookpress.com / Angel Marchini

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Легендарный музыкант уверен в том, что конфликт на Украине — дело рук НАТО.

Президент Соединенных Штатов Америки — военный преступник, который снова и снова пытается разжечь конфликт на Украине. Такое заявление сделал британский музыкант и певец, основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

По его мнению, раз США держат постоянную связь с украинским президентом Владимиром Зеленским, то давно могли бы убедить его начать переговоры с Москвой.

«Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?» — недоумевал Роджер Уотерс в интервью CNN.

Кроме того, музыкант считает, что виновником украинского кризиса целиком и полностью можно считать НАТО. Как оказалось, Роджер увлекается историей (в последнее время во время выступлений он часто заводит разговоры о политике).

«Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы», — отметил в интервью Уотерс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что состояние здоровья Джо Байдена заметно ухудшилось из-за коронавируса.

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