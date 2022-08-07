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Только бы не было дождя: счет в спасении рабочих из коллектора в Москве идет на минуты

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 760

Ливень в Москве может практически лишить шансов на спасение попавших в коллектор рабочих

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пятеро рабочих успели выбраться на поверхность, троих, предположительно, унесло потоком в сторону Москвы-реки.

Поиски трех рабочих идут в канализационной шахте в московском Люблино. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По информации 5-tv.ru, в ходе очистных работ в канализационном коллекторе на Краснодарской улице восемь человек провалились в колодец. Причиной стал подъем уровня воды в коллекторе из-за сильного дождя.

Пятеро рабочих успели выбраться на поверхность, троих, предположительно, унесло потоком в сторону Москвы-реки, так как из-за сильного давления воды в колодце обрушилась стена. Известно, что пропали мужчины 1999, 2001 и 2002 годов рождения. Их поисками занимаются специалисты МЧС. Ход работ контролирует прокуратура.

«Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. На месте находится и. о. люблинского межрайонного прокурора Абдурахман Ашурбеков», — сообщили в надзорном ведомстве.

Известно. что в данный момент, уровень воды в коллекторах держится в пределах метра. В случае начала дождя, он может серьезно подняться и затруднить работу спасателей и серьезно сократить шансы на спасение людей.

В этот же день в столичных Текстильщиках два человека провалились в открытый люк на пешеходном переходе. На месте также работают сотрудники МЧС, о состоянии пострадавших пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятки машин-утопленниц оказались на улицах Москвы после выпадения половины месячной нормы осадков.

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