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Брежнева намекнула на расставание с Меладзе: «Выбирая умом, не чувствуешь счастья»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 2 276

Брежнева намекнула на расставание с Меладзе публикацией про неправильный выбор

Брежнева намекнула на расставание с Меладзе: «Выбирая умом, не чувствуешь счастья»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Экс-солистка «ВИА Гры» сообщила, что жизнь развела ее со многими людьми. Сейчас знаменитость как никогда нуждается в их поддержке.

Российская певица Вера Брежнева намекнула на расставание с мужем Константином Меладзе. Так поклонники расценили одну из последних публикаций экс-солистки группы «ВИА Гра» в социальных сетях.

«Судьба всегда предлагает тебе два альтернативных варианта — тот, который тебе следовало бы выбрать, и тот, который ты выбираешь. Когда выбираешь умом, не расстраивайся в итоге, что не чувствуешь счастья. Чтобы чувствовать счастье, надо идти за чувствами. Сейчас иду только за сердцем, за чувствами», — написала певица.

Рассуждение о том, что выбирать нужно сердцем, Брежнева опубликовала на фоне слухов о ее проблемах в браке. Говорят, что их причиной стали политические разногласия с Константином Меладзе. После начала спецоперации певица уехала в Польшу, где принялась помогать украинским беженцам. Надолго ее не хватило и вскоре вместе с мужем она перебралась в Италию. Позже СМИ сообщили, что там продюсер встретился с бывшей супругой Яной Сумм. После этого слухи о разводе только усилились. Брежнева прокомментировала их двусмысленно.

Минувшим днем Вера Брежнева также рассказала своим подписчикам о расставании с людьми, которым она ранее помогла, и столь необходимой ей в это время поддержке.

«С большинством этих людей нас уже давно развела жизнь. Но при этом я сейчас встречаю столько добра и тепла от своих близких, знакомых и даже незнакомых людей. Как будто все, что когда-то отдала, возвращается через другие руки. И именно тогда, когда это нужно больше всего», — написала Брежнева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нумеролог Владимир Кузнецов проанализировал дату рождения Веры Брежневой и узнал, что ожидает блондинку в ближайшие несколько лет.

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