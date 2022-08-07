«Не позволяет себе»: близкий друг Меладзе рассказал о жизни певца на широкую ногу

Музыкант учится на своих ошибках и теперь не делает громких заявлений на около политические темы, потому что он не хочет терять оставшийся заработок.

Российские певец Валерий Меладзе осудил идею демилитаризации и денацификации Украины публично. Из-за этого его настигла жесткая критика от патриотично настроенной общественности. Из-за скандала артисту даже пришлось объявить об отмене гастрольной деятельности и уходе из шоу-бизнеса. Теперь Меладзе довольствуется лишь корпоративами для узкого круга лиц.

Журналист Отар Кушанашвили по совместительству хороший друг музыканта рассказал, что Меладзе живет хорошо и совсем не бедствует, как и его семья, невзирая на отмену всех его российских концертов. Об этом он рассказал на собственно YouTube-канале.

«Выступлений у этих людей достаточно, чтобы они поддерживали свой уровень жизни. А уровень жизни у этих людей ****, согласны они с властью или нет. Это яхты и то, что вы привыкли читать по отношению к любимому другу отставленного Рогозина, Илона Маска. Вот так живут они и продолжают жить. Может быть, концертов не 505, но не беспокойтесь за Лободу, заработанного хватит на восемь последующих поколений», — сказал Отар.

Также журналист отметил, что исполнитель не хочет себе проблем и своим близким: он учится на своих ошибках и больше не будет делать резких заявлений.

«Он не позволяет себе откровенных высказываний. Потому что у него семья, семью надо содержать. И так он ходит по краю пропасти», — рассказал Кушанашвили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал. что поклонники Валерия Меладзе могут вздохнуть с облегчением. Артист продолжает радовать публику своими хитами. На днях он дал концерт на одном из мероприятий в Монако. Зрители наслаждались черной икрой, другими деликатесами под песни артиста. Хотя в мае знаменитость заявлял — в шоу-бизнесе в последнее время сложно заработать, и он, разочаровавшись, покидает сцену.